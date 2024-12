O Centro Vasco da Gama acaba de inaugurar o River Deck, um espaço de restauração no Piso 3 que pretende ser uma referência gastronómica em Lisboa. Com uma arquitetura contemporânea e uma oferta diversificada, o novo food court apresenta sabores que percorrem vários pontos do globo, reforçando a experiência gastronómica do centro comercial.

O River Deck conta com 15 conceitos gastronómicos que variam entre o tradicional e o internacional. Na oferta destacam-se o bife clássico da Portugália Cervejaria, os ramen autênticos do Panda Cantina, as massas frescas artesanais da FURIO e as poke bowls criativas da Poke House. Já a Santa Francesinha by Cufra traz a especialidade típica do Porto para Lisboa, enquanto a Gulden Draak combina hambúrgueres e petiscos com as icónicas cervejas artesanais belgas.

O espaço também surpreende os fãs de doces e brunches. A Bread & Friends oferece pastelaria irresistível e café artesanal, enquanto a San Ginés, diretamente de Madrid, disponibiliza os seus famosos churros mergulhados em chocolate quente. Para quem prefere gelados artesanais, a Mú Gelato apresenta sabores italianos, com ênfase em ingredientes naturais e frutas frescas.

River Deck: a nova aposta do Centro Vasco da Gama na restauração premium em Lisboa créditos: Divulgação

Nas próximas semanas, a oferta do River Deck será ampliada com novos conceitos como a Cervejaria Malandra, focada em mariscos e petiscos, o Tre-Bambu, com pratos vietnamitas, e o Forno do Leitão do Zé, dedicado ao icónico leitão da Bairrada. Para quem aprecia empanadas, a Las Muns trará uma variedade de opções recheadas, e a Feel Rio vai transportar os sabores do Brasil para a mesa dos visitantes. Mas também a Leitaria da Quinta do Paço, com mais de um século de história, chega com os seus éclairs de chantilly fresco e combinações de sabores únicas.

Com uma esplanada com vista privilegiada para o Tejo, o River Deck não é apenas um lugar para comer, mas também pode ser usado para relaxar e socializar. Segundo Pedro Amaral, diretor do Centro Vasco da Gama, “o River Deck reflete o compromisso do Centro Vasco da Gama com a inovação e o investimento contínuo em projetos que permitem elevar a experiência de quem nos visita”.