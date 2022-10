"Summer in the city", a coleção primavera-verão 2023 de Luís Carvalho, é inspirada na arquitetura contemporânea das grandes cidades.

O próximo verão é uma extensão da coleção anterior, onde o lado urbano e descontraído num mix com o clássico continuam como grande foco.

As arestas e estruturas dos edifícios sugerem-nos as silhuetas mais oversized e retas, assim como os detalhes trabalhados nas peças.

As cores ganham luz e brilho, e passamos a uma paleta onde predominam o branco, cinzento e o laranja flúor em padrões de riscas e barras, e materiais como brocado, tafetá, sarja e popeline.

Apresentações das coleções até domingo

No sábado, os nomes aguardados foram Filipe Augusto, Luís Buchinho, Buzina, Kolovrat, Carlos Gil, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Call Me Gorgeous by Luís Borges.

Para domingo estão agendados os desfiles, além de João Magalhães, de Nuno Gama, Duarte, Ivan Hunga Garcia, Valentim Quaresma, Salsa Jeans X Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Dino Alves e Gonçalo Peixoto. Nesta edição as apresentações acontecem todas exclusivamente em modo presencial, mas serão transmitidas em ‘streaming’.

Embora os desfiles sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui, além das “Fast Talks”, exposições, performances e uma ‘pop-up store’ (loja temporária, em português) de ‘designers’ nacionais. As exposições, performances e a ‘pop-up store’ podem ser visitadas entre sexta-feira e domingo.

Mais informações sobre a 59.ª edição da ModaLisboa estão disponíveis em www.modalisboa.pt. A ModaLisboa é organizada pela Associação ModaLisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

