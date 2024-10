Bastiaan Woudt, fotógrafo holandês conhecido pelas suas fotografias minimalistas com linhas limpas e geométricas, inspirou a nova coleção da próxima estação quente, com o seu trabalho essencialmente a preto e branco.

As silhuetas, mais uma vez, apresentam um corte oversized e reto, enriquecidas por detalhes de recortes e encaixes circulares que ecoam a estética das suas obras. Materiais estruturados como tafetá e jacquard moldam a coleção, na qual o padrão de polka-dots se destaca. Há uma clara dualidade nas cores, com um foco no contraste entre preto/branco, rosa/azul, além do amarelo como cor de destaque.

Esta coleção não só marca um novo começo, mas também celebra a arte da dualidade no design.