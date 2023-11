Depois de Leandra Medine ou Camille Cherrière, Jen Ceballos é o nome que se segue. A influencer colombiana é a ultima figura a juntar-se à família Mango com a criação de uma coleção de festa repleta de peças que vão conquistar as fãs de moda.

A modelo colombiana foi desafiada pela marca espanhola a criar uma linha de roupa, calçado e acessórios de edição limitada que pretende ser um espelho daquele que é o seu estilo que consegue juntar sofisticação, sensualidade e minimalismo.

Das 60 propostas para esta época, os vestidos são a peça destaque deste lançamento festivo disponíveis em materiais como veludo, lurex e lantejoulas e que, em alguns casos, incluem apontamentos em renda e strass.

Em termos de cores, o preto e o metalizado são os tons dominantes apesar de o branco-pérola, o cru e cinzento também darem o ar de sua graça em propostas como casacos de pêlo e tops.

No campo dos acessórios é possível encontrar diferentes propostas de bijuteria, óculos de sol e malas, destacando-se as malas com cristais e strass.

Apesar de ser uma coleção festiva, também é possivel encontrar vestuário casual que pode ser usado no dia a dia ou em ocasiões especiais, como camisas, blazers, jeans e blusões estilo motard.

"Com este projeto, a Mango reforça os laços com a sua comunidade, ao mesmo tempo que se alimenta da personalidade e do valor oferecidos por uma nova perspetiva e uma nova interpretação do estilo mediterrâneo da marca", refere em comunicado.

Com preços entre os 25,99 e os 699,99€, descubra toda a coleção limitada Jen ceballos x Mango aqui.