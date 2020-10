A passerelle dos jardins do Parque Eduardo VII abriu portas, mais uma vez, bem cedo e contou com a presença do coletivo de designers Awaytomars para o pontapé de partida.

Com um pensamento num futuro positivo, a marca teve como forma de expressão unir pessoas de todo o mundo para criar um futuro positivo. “Future Positivism” surge assim com o intuito de união global através de um pensamento de um futuro mais brilhante, mais correto, mais justo, mais limpo e também mais ético.

A Ode à Infância de Béhen foi a seguinte coleção a pisar a passerelle com uma mensagem muito importante, a celebração do amor e a luta ao casamento infantil. As peças foram realizadas em parcerias com a Humana e a Fundação Aga Khan, no caso dos vestidos de noiva, com a Seaside, nas sobras de produção de sapatos de coleções antigos, e com a RAF, no caso dos pratos que espalharam magia na passerelle com tons rosa, vermelho, azul, e amarelo.

Mais tarde, chegou a vez de viajarmos até às ilhas paradisíacas do Havai, mais concretamente ao Maui, com a coleção de Duarte. Os tons azuis e verdes são uma constante em toda a coleção, numa mistura de silhuetas oversized vs. Fitted.

Constança Entrudo foi a última designer da plataforma LAB a pisar a passerelle deste segundo dia, numa colaboração com a Trimalhas e com o apoio do Turismo da Madeira. As suas origens foram o ponto de partida para esta coleção, que primou por silhuetas reinterpretadas com novos materiais e padrões distópicos.

A tarde chegava ao fim e com ela trouxe um dos desfiles mais esperados desta 55ª edição, o desfile de Luís Carvalho. Para a próxima estação o designer apresentou a coleção “Bright”, marcada por uma nova luz, um novo brilho, novas silhuetas, assim como novos materiais. Nas silhuetas ressaltam o mix entre o sport e o clássico, onde se assiste a um destaque de peças estruturadas e volumosas. Na paleta de tons destacam-se o branco, o cru e o azul marinho em contraste com o rosa fluorescente.

Amanhã os jardins do Parque Eduardo VII voltam a encher-se de novas tendências, para mais um dia repleto de nomes sonantes do mundo da moda. Entretanto pode acompanhar tudo o que se passa nesta edição aqui!