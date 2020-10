O mundo está diferente e a 55ª edição da ModaLisboa também! A nova normalidade pode ter implicado mudanças na forma como o evento se apresentou, mas nem assim conseguiu derrubar os sonhos de quem precisa de respirar moda para viver.

A passerelle estabeleceu-se nos jardins do Parque Eduardo VII e com todos os cuidados de segurança, deu-se início a mais uma edição que promete não desapontar.

O dia começou cedo e deu a Buzina o arranque para a apresentação da sua coleção para a próxima temporada. Com o tema “Breathe” esta coleção surge como uma máscara de oxigénio, servindo de lufada de ar fresco para o futuro, trazendo ventos de mudança e uma leveza respirável. Os pastéis e os terra foram os tons escolhidos para a coleção, assim como a novidade de um padrão com imagens de girafas criado pela marca.

Seguiu-se a vez de João Magalhães, também inserido na plataforma LAB, mostrar a sua coleção para a próxima primavera/verão. Apoiado nas memórias o designer encontrou a inspiração necessária para lhe trazer emoções, influências e a vontade de voltar novamente a pintar.

Nuno Baltazar mostrou um ensaio do futuro, um ponto de partida para o desenvolvimento da 33ª coleção do designer. As silhuetas, cores e materiais partem da experimentação e dão origem a propostas anatómicas que coabitam com propostas anatómicas repletas de detalhes tridimensionais, oversized e tromp l’oeil.

A tarde ia a meio quando Valentim Quaresma apresentou a sua “Dark Spring”, inspirada nas paisagens noturnas da primavera. As texturas e as formas orgânicas foram pensadas para transmitirem um mood etéreo à coleção, que deixou de lado as técnicas convencionais de costura e apostou na manipulação têxtil.

O dia chegou ao fim com a coleção “Untold” de Ricardo Preto, que reflete o período complexo e desafiador que atravessamos neste momento. O designer mergulha na nostalgia do amor, da saudade da terra natal e dos tempos de outrora que reavivam memórias felizes. As silhuetas são assimétricas e fluídas combinadas com silhuetas estruturadas e oversize, em tons de azul e verdes profundos, vermelho tijolo e cor de rosa chá, conjugados com tons neutros de bege biscoito e gesso, branco e preto.

Amanhã, sexta feira, mais um dia repleto de muitas novidades e tendências que pode ir acompanhando aqui e que contam com designers como Awaytomars, Béhen, Duarte, Constança Entrudo e o inigualável Luís Carvalho.