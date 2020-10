O ensaio do futuro foi o ponto de partida para o desenvolvimento da 33ª coleção do designer e de onde parte um exercício de projetar novas narrativas e um novo movimento que reinterpreta a sua linguagem, numa viagem à sua identidade.

As silhuetas, cores e materiais partem da experimentação do movimento como um esboço, onde surgem propostas anatómicas que coabitam com propostas anatómicas coexistem com detalhes tridimensionais, oversized e tromp l’oeil.

Coordenações experimentais de turquesa, preto, grafite, musgo, branco cru, amarelos luminosos, canela, chocolate, conhaque e fúcsia compõe uma paleta sem protagonistas. Estruturas contrastantes, planas e naturais servem de suporte a texturas tridimensionais de linho, bordados paillettes, renda, plissados, assim como jacquards lurex.

Veja as propostas do designer para a próxima primavera/verão 21/22: