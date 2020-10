“Te Garden of Forking Paths” é o tema da coleção produzida pela designer com o apoio do Turismo da Madeira e da Trimalhas, o que fez com que mergulha-se nas águas quentes das suas origens percorrendo um universo onde tudo se distorce.

As silhuetas características de Constança Entrudo, são agora reinterpretadas com novos materiais e padrões distópicos, através de tecidos que se fundem com botões de cerâmica.

Vejas as propostas da designer para a próxima primavera/verão 21/22: