Cosmetis, a loja online de produtos de dermo-cosmética, perfumaria e higiene pessoal, 100% portuguesa, apresenta uma nova imagem e reforça a mensagem “Is All About You”, evidenciando a importância do cuidado próprio.

A nova identidade é apresentada através de uma paleta de cores e mensagens, acompanhadas de uma nova disposição de imagens no site e nas redes sociais, que reforçam a mensagem-chave e a promessa “Best Price. Better Care”.

Para encontrar a fórmula perfeita para destacar a sua presença no mercado, a marca entregou a mudança de visual à Loba, a primeira agência de experiência de cliente em Portugal. Inspirada no cuidado para todos, a marca democrática procura mostrar que a loja online é para todas as idades, todos os géneros, todas as estações, todas as ocasiões.

Numa única plataforma, que reúne os melhores preços numa vasta variedade de produtos, cada pessoa pode cuidar melhor da sua saúde e bem-estar, e também partilhar esses cuidados com quem mais gosta.

“O nosso principal desafio foi conseguir criar uma marca expressiva em comunicação, capaz de transmitir com as aspirações de cada target, dotá-la de uma essência neutra e ao mesmo tempo com caráter e distinção. Ambicionamos que o rebranding da Cosmetis nos ajude a posicioná-la como marca democrática que é, destacando que é uma marca para todos. Porque o cuidado próprio e o cuidado com o outro é essencial, sempre”, Miguel Cardoso E-Commerce Manager da Cosmetis.

O rebranding vem, assim, reforçar o compromisso da marca com valores fundamentais como diversidade, comunidade e qualidade, a preços mais acessíveis.

Com esta mudança, a Cosmetis pretende fortalecer a sua proposta de valor no mercado, enquanto espaço especialista na oferta dos melhores cuidados aos melhores preços, com produtos diversificados e adequados a todos os perfis de consumidor.