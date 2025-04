Esta sexta-feira, 11 de abril, marcou o início de um novo capítulo para uma marca que já era conhecida no universo da moda portuguesa. A Mustique chama-se agora Gandaia. Mais do que um rebranding, trata-se de uma evolução natural, uma nova identidade para uma marca que cresceu, ganhou maturidade e decidiu reposicionar-se sem perder a essência. “Precisávamos de crescer e evoluir sem perder a essência que nos trouxe até aqui”, explica Vera Caldeira, em comunicado.

A nova coleção da Gandaia já está disponível online e nas lojas físicas da capital. Inspirada no estilo de vida lisboeta, a proposta procura captar a diversidade e a descontração da cidade. Do sol ao azulejo, das praias à música, da calma da cidade à vibração da cultura, os elementos visuais e sensoriais de Lisboa estão presentes nos cortes e nas cores. A coleção introduz também novas tipologias (como vestidos e tank tops) e aposta em modelos mais neutros e intemporais, sem deixar de lado os padrões que fizeram a marca crescer. A sustentabilidade continua a ser um dos eixos centrais, com foco em fibras naturais como o algodão, o lyocell e o linho, e uma ligação estreita às fábricas nacionais.

Segundo os fundadores, o objetivo é o mesmo: “good quality clothes for good times” (roupa de qualidade para bons momentos, em tradução livre). O nome escolhido reflete essa filosofia."Gandaia é um estado de lazer descomprometido e despreocupado, uma busca pela diversão. É uma palavra popular associada à celebração e que captura a intensidade efémera dos bons momentos", explica Pedro Ferraz. A marca quer continuar a criar roupa confortável, com identidade e produzida com materiais naturais como algodão, linho e lyocell.

Fundada em 2017, depois de uma viagem à Índia que inspirou a primeira coleção de camisas com block printing, a marca começou como uma pequena produção entre amigos. Desde 2020, toda a produção passou a ser feita em Portugal e, atualmente, a equipa conta com cinco pessoas dedicadas à gestão e crescimento do projeto.

Com a nova identidade, a Gandaia reforça também a sua estratégia de internacionalização, com aposta no online e no crescimento do canal B2B através de parcerias com lojas multimarcas. As duas lojas físicas — em São Bento e Santos — continuam a ser pontos de encontro entre clientes locais e turistas.

De acordo com a marca, o nome mudou, mas a missão mantém-se: criar roupa com qualidade, feita cá, para ser vivida lá fora: nas ruas, nas férias, nas festas ou em qualquer momento de “gandaia”.