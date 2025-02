Os príncipes William e Kate encontram-se a desfrutar de umas férias em família em Mustique, uma ilhas das Caraíbas.

Conforme destaca a revista Hello!, os príncipes de Gales voltaram a quebrar o protocolo real nestas férias - que acontecem pela segunda vez este ano.

O The Mail on Sunday adiantou que a família apanhou um voo da British Airways de Londres até Saint Lucia, antes do voo privado para Mustique.

A questão que se coloca é se tiveram a permissão do rei Carlos III para o fazer.

Isto porque uma das regras dita que os herdeiros ao trono britânico não viagem no mesmo avião na hipótese de acontecer um acidente.

No passado, para fazer isto, Carlos III tinha de pedir permissão à rainha Isabel II para viajar com os dois filhos, William e Harry, ao mesmo tempo.

