"Soft Makeup" Look

Se prefere um visual mais discreto, mas sem abdicar do brilho, inspire-se nesta sugestão. Só precisa de esfumar um tom nude na pálpebra superior seguida de uma sombra brilhante na pálpebra móvel. Aposte no eyeliner para dar mais destaque ao olhar e finalize com uma boa camada de rímel.

Adesivos e ousadia

Os protagonistas dos festivais de verão podem ser, também, as estrelas da noite de passagem de ano. De várias cores, tamanhos e feitios, os adesivos faciais dão um toque arrojado a qualquer look. Inspire-se neste tutorial e dê asas à sua imaginação.

Um toque de cor

Se está com vontade de arriscar numa maquilhagem mais colorida aposte na nova tendência da temporada e aplique a cor na pálpebra inferior. Combine com uma sobra brilhante e um esfumado na pálpebra móvel e superior e, para o toque colorido, opte pelo tom que mais gostar.

Brilhos e metalizados

Uma sombra brilhante e um lápis metalizado podem ser o combo perfeito para realçar o seu look de Ano Novo. Escolha os tons com que mais se identifica e siga o passo a passo do tutorial que, certamente, vai deixar os seus olhos a brilhar.

Eyeliner arrojado

Desengane-se se acha que os limites de um eyeliner são o preto e uma linha afiada na pálpebra móvel. Veja o tutorial e leve o seu eyeliner mais além. Colorido, metalizado, fluorescente, mais clássico ou mais ousado... Dê asas à imaginação e saia da sua zona de conforto.