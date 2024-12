1. Olho dourado glamoroso

O dourado é a escolha perfeita para quem quer transmitir luxo e calor na noite de Ano Novo. Associado à prosperidade e celebração, este tom ilumina o olhar e combina lindamente com qualquer tom de pele ou look. Perfeito para quem quer brilhar como o champanhe à meia-noite.

2. Batom Vermelho Intenso

Para quem adora um estilo mais clássico, o batom vermelho é a estrela da noite. Combine-o com uma pele bem preparada e olhos suaves, com por exemplo sombras neutras. Este look é elegante, intemporal e nunca passa despercebido.

3. Olho prateado sofisticado

Prateado é sinónimo de modernidade e elegância, ideal para quem procura um visual futurista e cheio de atitude. Esta cor fria destaca-se em ambientes noturnos e cria um contraste perfeito com o brilho das luzes do Réveillon, tornando o seu olhar magnético.

4. Olho com eyeliner intenso

O eyeliner é um clássico que nunca sai de moda e é perfeito para destacar os seus olhos com um toque de ousadia. Desde o tradicional “cat eye”, até a formatos gráficos mais modernos, o eyeliner realça o olhar e transmite confiança, sendo a escolha perfeita para quem quer um look marcante sem muito esforço.

5. Eyeliner colorido ousado

O eyeliner colorido é uma ótima opção para quem quer sair da zona de conforto e destacar-se com um look moderno e divertido. Tons vibrantes como azul, verde ou rosa trazem uma energia jovial e cheia de personalidade, refletindo a alegria e a esperança de um novo começo.

Independentemente da maquilhagem que escolher usar neste dia, o importante é sentir-se confiante e incrível. Aventure-se com os pincéis e transforme estas inspirações da sheerME em realidade, garantindo que entra no novo ano a arrasar.