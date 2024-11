Sabia que o cancro da próstata é o principal cancro diagnosticado nos homens? Neste mês de novembro, celebra-se o Movember - ou Novembro Azul -, um movimento que une homens do mundo inteiro e os leva a deixar crescer o seu bigode como forma simbólica de apoio a esta causa. Esta iniciativa significa muito mais do que apenas um bigode, dado que representa um convite à reflexão sobre a saúde masculina e a importância da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da próstata. Neste artigo, a sheerME, a fim de incentivar o autocuidado e a consciência sobre a importância da saúde e do bem-estar dos homens portugueses, mostra-lhe como pode juntar-se ao movimento.

O diagnóstico

“A próstata é uma glândula que faz parte do aparelho reprodutor do homem, contribuindo para a formação da testosterona e do esperma. É constituída por um corpo do tamanho de uma castanha com o peso aproximado de 20 gramas na fase de jovem adulto [...]. A partir dos 40 anos, esta glândula tende a crescer, mais ou menos rapidamente. Em cerca de 50% dos casos, pela sua dimensão ou pela forma de crescimento, podem surgir situações que criam dificuldades para a micção e/ou a própria defecação.” (Associação Portuguesa de Doentes da Próstata)

Nesse sentido, é crucial que os homens, especialmente a partir dos 40 anos, visitem regularmente o urologista e cumpram as recomendações dadas, de forma a cuidar da sua próstata.

Pode parecer simples seguir esta indicação, porém são muitos os homens que demonstram relutância em frequentar consultas deste foro. A maioria tem uma noção errada dos sintomas, pelo que acreditam serem normais para a sua idade, algo que acontece sobretudo com homens da terceira idade. Alguns têm igualmente receio de um diagnóstico de cancro, da cirurgia e das potenciais complicações que o tratamento desta doença envolve e preferem não averiguar a situação. Outros sentem-se embaraçados em conversar com o seu médico de família acerca dos seus problemas urinários e sexuais, principalmente se este for uma mulher, sentimento agravado pelo exame de toque retal que é estritamente necessário para a observação da próstata.

Um bigode que fala por si

Deixar crescer o bigode durante o Movember é uma forma poderosa de apoio à saúde masculina. É um símbolo de coragem, de diálogo e de mudança. Este mês, desafiamo-lo a usá-lo como símbolo do seu compromisso consigo mesmo e com a sua saúde. Cada bigode conta uma história e, mais importante, cada ato de cuidado pode fazer a diferença.

Escolha o estilo que o representa

O primeiro passo é encontrar um estilo de bigode ou barba que combine consigo. Desde um bigode clássico até uma barba cheia, peça ao seu barbeiro conselhos sobre qual combina melhor com o seu formato de rosto e a sua personalidade.

Aposte em produtos de qualidade

Manter o bigode e a barba bem cuidados começa com a escolha dos produtos certos. Óleos e bálsamos específicos ajudam a manter a barba macia, hidratada e a prevenir a irritação da pele. Uma barba bem tratada reflete o cuidado que tem consigo próprio, reforçando a sua confiança.

Aparos regulares

Um aparo regular faz toda a diferença no visual. Um barbeiro experiente saberá exatamente como moldar o seu estilo, fazendo com que se sinta sempre seguro e confortável.

Cuidados com a pele

Não se esqueça da pele. A pele também é um órgão e sua manutenção da pele é fundamental. Invista em cremes hidratantes e esfoliantes, especialmente adequados para o seu tipo de pele (seca, oleosa, mista, sensível ou madura). Um cuidado diário pode prevenir irritações e garantir que o seu bigode e barba sejam o destaque do seu visual.

O Movember é igualmente uma oportunidade para reforçar laços, criar uma rede de apoio e promover um estilo de vida mais saudável. Durante este mês, convide os seus amigos a juntarem-se a si neste movimento. Partilhe algumas das dicas sugeridas pela sheerME, troque histórias e incentive-os a cuidar da própria saúde. Trate do seu bigode e da sua saúde, pois cuidar de si é um ato de amor-próprio que faz a diferença em todas as áreas da sua vida.