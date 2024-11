O Instituto de Terapia Focal da Próstata está a participar na campanha Novembro Azul, uma iniciativa que visa sensibilizar a sociedade, e em especial os homens, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da próstata. Esta campanha, nascida de um movimento que teve início na Austrália em 2003 com o nome Novembro Azul ou Movember, difundiu-se ao longo dos anos por vários países como símbolo da luta contra o Cancro da Próstata. A 17 de Novembro assinala-se o Dia Mundial do Combate ao Cancro da Próstata.

Umas das ferramentas mais eficazes na luta contra o cancro da próstata é o diagnóstico precoce. É fundamental detetar o cancro da próstata em fases iniciais, quando ainda há fortes hipóteses de cura, e para isso os homens devem conhecer e identificar sinais que podem muitas vezes passar despercebidos.

Sanches Magalhães, fundador do Instituto de Terapia Focal da Próstata explica que os homens devem estar atentos a sinais como aumento da frequência urinária, urgência em urinar, dificuldade em iniciar a micção, fluxo fraco ou a sensação de que a bexiga não esvazia completamente. Outros sinais incluem dor ao urinar, sangue na urina ou no sémen e dores na zona lombar, quadris ou coxas.

Sanches Magalhães, fundador do Instituto de Terapia Focal da Próstata.

Embora estes sintomas possam ser causados por condições benignas, a sua persistência é motivo para consulta médica e, possivelmente, para um teste PSA (antigénio específico da próstata). Os homens com mais de 50 anos podem pedir um teste PSA ao seu médico de família, independentemente de sintomas, e os homens a partir dos 40 anos devem considerar este teste se tiverem histórico familiar ou sintomas persistentes.

Para homens com histórico familiar de cancro da próstata ou cancro nos ovários ou mama do lado materno, a vigilância através de PSA é ainda mais recomendada, de forma a estabelecer um nível de base para o antigénio específico da próstata e monitorizar variações ao longo dos anos. Um aumento gradual do PSA pode justificar um exame de ressonância magnética para verificar a presença de tumores na próstata.

"Na maior parte dos casos, o diagnóstico é feito em fases em que se consegue tratar e erradicar a doença", afirma o urologista Sanches Magalhães. "Até em casos que progridem e ultrapassam a fase localizada, ou que são diagnosticados em fases avançadas, as possibilidades de tratamento alteraram-se de forma muito significativa em poucos anos. Não obstante, todos os anos falecem cerca de 2000 doentes, só em Portugal”, esclarece. "É um número significativo".

Um estudo realizado no Reino Unido em 2021 pela GenesisCare e pela Prostate Cancer Research revelou que 76% dos homens desconhecem os sinais de cancro da próstata e 25% não conseguem identificar qualquer sintoma. Além disso, quase metade dos homens não sabe localizar a próstata.

De acordo com Sanches Magalhães, “o rastreio precoce é essencial para reduzir as mortes causadas pelo cancro da próstata. Com uma maior consciencialização sobre a importância do PSA, mais homens podem ter acesso a esta ferramenta de diagnóstico, antes de o cancro atingir um estágio avançado e difícil de tratar”.