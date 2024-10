O cancro da mama afetou, em 2022, cerca de nove mil mulheres portuguesas, das quais mais de 2 mil perderam a vida. Embora raro, um em cada cem homens desenvolve este tipo de cancro (Globocan, 2024).

Contudo, sabia que o cancro da mama tem uma taxa de cura superior a 90%, se diagnosticado e tratado precocemente? Por essa razão, a prevenção e o rastreio, como a mamografia a partir dos 40/45 anos, são essenciais. Além disso, a autoexploração mamária é um hábito importante que todas as mulheres devem adotar, e permite identificar alterações suspeitas, como nódulos, alterações no tamanho ou forma das mamas, ou secreções mamárias.

Entre os fatores de risco mais comuns estão a idade, histórico familiar de cancro da mama, mutações genéticas (BRCA1, BRCA2, entre outros), obesidade, sedentarismo e consumo excessivo de álcool. Reconhecer estes fatores pode ajudar a adotar medidas de prevenção.

Atravessar o processo de tratamento do cancro da mama é uma das batalhas mais desafiantes que uma mulher pode enfrentar. Para além do impacto físico, o tratamento pode afetar a auto-estima e bem-estar emocional. Por isso, pequenas práticas de autocuidado podem fazer uma grande diferença.

Maquilhagem: Sentir-se bem na sua própria pele é essencial para enfrentar o dia com mais otimismo. Usar produtos como uma base hidratante, blush e um batom suave pode realçar a sua beleza natural e devolver-lhe confiança quando se olha ao espelho.

Cuidados com as unhas: Durante o tratamento, as unhas podem ficar mais frágeis e quebradiças. Uma manicure realizada com produtos fortalecedores ou a simples aplicação de um verniz da sua cor preferida pode proporcionar um pequeno momento de prazer.

Massagens relaxantes: Dê ao seu corpo e mente um merecido descanso. Massagens terapêuticas e de relaxamento não só ajudam a aliviar o stresse e a fadiga, como também proporcionam momentos de tranquilidade e autocuidado.

Exercício físico e alimentação: É importante manter a atividade física e uma alimentação equilibrada nesta fase, desde que não haja contra-indicação médica. Fale com o seu médico e perceba que tipo de exercícios e dieta pode aplicar no seu quotidiano.

Ter tempo para si, mesmo que apenas por alguns minutos, é uma forma poderosa de revitalizar as energias. Ainda assim, não se esqueça de que os outros também podem suavizar os efeitos secundários emocionais que está a sentir.

Família e amigos: Estar rodeada por quem ama é fundamental para receber o apoio e carinho de que precisa. Não enfrente esta fase sozinha - procure um ombro amigo. Na sua rede de apoio, encontrará a força, alegria e motivação que podem parecer distantes em momentos difíceis.

Saúde mental: Frequentar consultas de psicologia é recomendável a todas as pessoas, mas principalmente para quem está a lutar contra um obstáculo tão grande como o cancro. Conversar com um profissional pode facilitar o suporte emocional necessário para lidar com a ansiedade, o medo e o desgaste mental.

Os conselhos fornecidos pela sheerME, uma super app de serviços de bem-estar e beleza, são meramente sugestivos. Aceda ao site oficial da Liga Portuguesa Contra o Cancro para saber mais sobre o cancro da mama, fatores de risco, sintomas e tratamento.