Não foi por acaso que a ex-bióloga Alexia Cassar se tornou numa das maiores especialistas mundiais em tatuagem de mamilos e aréolas em mulheres vítimas de cancro: em 2013 descobriu que o mais novo dos seus três filhos tinha uma leucemia mieloblástica, despertando-lhe de alguma forma uma maior consciencialização para a doença.

Alexia Cassar, ou "Miss Nipples" nas redes sociais, é uma francesa que reside em Paris e cujo estúdio fica junto ao Aeroporto Charles De Gaulle, em Roissy, onde cada vez mais mulheres vítimas de cancro procuram recuperar alguma felicidade.

Resultados realistas

Esta tatuadora constrói aréolas e mamilos em 3D em seios reconstruídos após serem alvo de mastectomias. O resultado? Tão realista que alguns cirurgiões plásticos já a recomendam aos seus pacientes.

Antes de se tornar tatuadora, Alexia Cassar era bióloga, tendo trabalhado no desenvolvimento de medicamentos inovadores e mais tarde numa unidade de pesquisa clínica no departamento de oncologia do hospital parisiense Saint-Louis.