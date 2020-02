A decisão, por muitos, já está tomada: 2020 é o ano para voltar ao ginásio! Na esperança que esta motivação se mantenha ao longo do ano, a JD Sports apresenta a nova coleção fitness, que irá ajudar neste objetivo.

Para os amantes ou iniciantes do fitness, são várias as marcas que integram a nova coleção: Nike, adidas, Fila e Under Armour, trazem as melhores sugestões.

Se falarmos de básicos, os preferidos dos que se consideram simples e pragmáticos, as coleções da Under Armour e da Nike são um bom começo. Ambas as marcas apresentam uma coleção de fitness simples, com os clássicos básicos que assentam sempre bem, além de garantirem o maior conforto durante os treinos.

Já para os mais arrojados e rainhas do ginásio, que preferem looks mais coloridos, é a Fila que apresenta a coleção ideal. A marca tem os conjuntos mais modernos e exclusivos da nova coleção fitness, apesar de com alguma inspiração retro.

Como é característica da roupa de fitness e desportiva mais moderna, os conjuntos contam habitualmente com os logos das marcas, com desenhos ligeiramente diferentes dos clássicos, além do corte mais arrojado que se identifica nas peças.

Há ainda a coleção da adidas para um “antes e depois do treino” cheio de estilo. A marca aposta em conjuntos mais versáteis, que são ideais tanto para ir para o ginásio, como para andar por casa ou saídas descontraídas.

Quanto ao calçado, os modelos com a tecnologia Air, da Nike, ou Boost, da adidas, serão sempre excelentes apostas.