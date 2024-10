Vestuário

Vestuário

1. Top compressive de alças em cinzento, Oysho. PVP: 29,99 €

2. Bermuda jogger aem zul escuro, Hackett London. PVP: 149€

3. Parka curta em verde e preta, Longchamp. PVP: 1.200€

Vestuário

1. Top sem mangas vermelho escuro, MO. PVP: 7,99€

2. Polo verde em tecido turco, Scalpers. PVP: 59,90€

Vestuário

1. Leggings com estampado leopardo, Kiabi. PVP: 12€

2. Casaco acolchoado com capuz em beige para homem, Guess. PVP: 160€

3. Saia para golfe em branco, Scalpers. PVP: 49,90€

4. Camisola cropped de manga comprida em preto Zero Feel Bliss, Sloggi. PVP: 35€

Vestuário

1. Macacão curto em castanho, Dash and Stars. PVP: 44,99€

2. T-shirt em amarelo fluorescente para homem, MO. PVP: 5,99€

3. Colete puffer com bolso em preto, Deeply. PVP: 69,90€

4. Calças de fato de treino Rainbow, Havaianas. PVP: 39,90€

Vestuário

1. Camisola assimétrica de manga comprida em cor de rosa Ever Infused, Sloggi. PVP: 40€

2. Casaco bomber enchimento em cor de rosa, Dash and Stars. PVP: 69,99€

Vestuário

1. Leggings de cintura subida pelo tornozelo em preto, Oysho. PVP: 35,99€

2. Calças desportivas em branco com risca lateral preta, Gaelle. PVP: 56€

3. Leggings effortless C1 sem costuras em rosa, Latitid. PVP: 75€

Vestuário

1. Top curto canelado sem costuras em verde tropa, Calzedonia. PVP: 16,95€

2. Calções de cycling em verde lima, Longchamp. 175€

3. Sweatshirt em azulão, Hackett London. PVP: 149€

4. Top Easy C2 de alças finas em azul, Latitid. PVP: 46,00€

5. Camisola com capuz MTE Polartec em preto, Vans. PVP: 110€

6. Top curto almofadado com estampado leopardo, Tezenis. PVP: 14,99€

Vestuário

1. T-shirt estampada Sanjo Tennis Club em cru, Sanjo. PVP: 37,90€

2. Sweatshirt com estampado leopardo, Kiabi. PVP: 8€

3. Macacão comprido de alças em preto, Tezenis. PVP: 25,99€

Calçado

Calçado

1. Ténis GO RUN Lite em branco, Skechers. PVP: 80€

2. Ténis Courtbay em branco e azul escuro, Fila. PVP: 59,99€

3. Ténis Gazelle em beige e cinzento da adidas Originals, JD Sports. PVP: 120€

Calçado

1. Ténis Fast RB Nitro Elite em preto e laranja para homem, Puma. PVP: 350€

2. Ténis Fresh Foam X Hierro v8 em amarelo, New Balance. PVP: 160€

3. Téns Low Motion Access em cinzento e laranja para homem, Timberland. PVP: 130€

4. Ténis Revolution 7 em preto e branco para homem da Nike, Sport Zone. PVP: 59,99€

Calçado

1. Ténis Supernova Rise em azul e branco, Adidas. PVP: 150€

2. Ténis Condor 3 em beige e verde, VEJA. PVP: 180€

3. Ténis On Cloudvista 2 em branco, lilás e verde, ON. PVP: 159,95€

Calçado

1. Ténis 9060 cor de rosa para mulher da New Balance, JD Sports. PVP: 195€

2. Ténis Air Force 1 '07 em branco da Nike, JD Sports. PVP: 120€

3. Ténis BSK 33 High Suede em castanho e braco, Sanjo. PVP: 159€

Acessórios

Acessórios

1. Mochila City em verde claro, American Tourister. PVP: 46€

2. Bolsa High Coast para a cintura em verde tropa, Fjällräven. PVP: 59,95€

3. Boné 9Twenty em branco com logotipo em cru, New Era. PVP: 25,99€

4. Saco desportivo em bordeaux e branco, Fred Perry. PVP: 120€

Acessórios

1. Fita para cabelo 1960 logo em malha canelada em cor de rosa, Fjällräven. PVP: 39,95€

2. Boné com pala em branco, Scalpers. PVP: 29,90€

3. Bolsa de cintura em preto, Dash and Stars. PVP: preço sob consulta

4. Saco de golf desportivo em preto, Tumi. PVP: 690€

Acessórios

1. Nécessaire com monograma cor de rosa da Jordan, JD Sports. PVP: 57€

2. Mala Le Pliage Energy em beige, Longchamp. PVP: 210€

3. Boné Heritage '86 em preto da Nike, JD Sports. PVP: 27€

4. Saco desportivo holográfico, Dash and Stars. PVP: preço sob consulta

Gadgets

Gadgets

1. Headphones Wireless Bowie H1 em creme, Baseus. PVP: 49,99€

2. Earbuds Bowie WM05 True Wireless em preto, Baseus. PVP: 59,99€

3. Smartwatch desportivo com bracelete em preto, iservices. PVP: 59,95€

4. Liquificadora portátil em branco, nutribullet®. PVP: 40€

Gadgets

1. Linkbuds Open em branco, Sony. PVP: 170€

2. Coluna portátil Go 4 co estampado tropa, JBL. PVPR: 49,99€

3. Smartwatch Galaxy Watch Ultra com bracelete laranja, Samsung. PVP: 639,90€

Gadgets

1. Garrafa Inteligente, iservices. PVP: 29,95€

2. Galaxy Ring, Samsung. PVPR: 449,90€

3. Smart Band 8 Pro com bracelete em preto, Xiaomi. PVP: 69,99€

4. Auriculares FreeBuds 6i em lilás, Huawei. PVP: 99,00€

Gadgets

1. Headphones Ace em preto, SONOS. PVP: 499€