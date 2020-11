A Gucci trocou os desfiles pela sétima arte para apresentar a sua mais recente coleção. Uma minissérie dividida em sete partes e co-dirigida pelo famoso cineasta Gus Van Sant e Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci.

Os pequenos filmes, assim como a coleção, intitulam-se "OUVERTURE of Something that Never Ended" e irão estrear-se durante o GucciFest, o festival digital de moda e cinema da marca que acontece de 16 a 22 de novembro.

A minissérie é protagonizada por uma série de nomes conhecidos e amigos da casa, como Billie Eilish, Harry Styles, Jeremy O. Harris, Florence Welch, Silvia Calderoni, Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Darius Khonsary, Lu Han e Sasha Waltz.

Além dos episódios da coleção OUVERTURE, irão também ser apresentados filmes de moda de 15 jovens designers escolhidos pelo diretor criativo da marca. Uma oportunidade para mostrarem os seus designs a uma plateia de nomes fortes da indústria da moda.

Os sete episódios do GucciFest irão ser exibidos diariamente no YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube e no site GucciFest.com.