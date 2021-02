A Maison Givenchy anunciou que o cantor The Weeknd usou um look personalizado criado pelo diretor-criativo Matthew M. Williams no Super Bowl LV em Tampa, Flórida, no passado domingo, 7 de fevereiro.

Durante o espetáculo que decorre habitualmente no intervalo do Super Bowl, The Weeknd vestiu um casaco totalmente bordado à mão com cristais, confecionado pelo atelier Givenchy Haute Couture em Paris.

Uma demonstração de know-how, já que para criar a peça foram necessárias quatro bordadeiras e mais de 250 horas de trabalho para ser concluída. Este casaco foi usado sobre uma camisa de popeline de algodão preto e calças de lã, acompanhadas por gravata de couro preta e luvas, além de derbies em preto e branco.

Apesar de ter sido desenhado especialmente para esta apresentação, o look de The Weeknd reflete a alfaiataria impecável, o minimalismo e o intenso contraste que Williams trouxe na a sua coleção de estreia para a House of Givenchy.

O espetáculo cinematográfico de The Weeknd durante o Super Bowl LV foi acompanhado por uma audiência estimada de mais de 100 milhões de espetadores que sintonizaram para assistir ao jogo do campeonato da NFL entre o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs, no Raymond James Stadium, em Tampa.