Será o rapper norte-americano Kendrick Lamar que irá atuar no famoso espetáculo do intervalo da final do campeonato Super Bowl.

Tudo irá acontecer no dia 9 de fevereiro do próximo ano, em Nova Orleães (EUA).

Esta será a segunda vez que o artista vai subir a este palco, depois de, em 2022, em Los Angeles, ter estado ao lado de Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem e Mary J. Blige.

Este ano, a atuação contou com Usher, que convidou vários artistas, incluindo Alicia Keys, Ludacris e H.E.R..

