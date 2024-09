Kendrick Lamar vai atuar no famoso espetáculo do intervalo da próxima final do Super Bowl, que decorrerá a 9 de fevereiro de 2025. Saiba quem foi o músico que o escolheu.

Todos os anos, o campeonato de futebol americano Super Bowl faz os EUA pararem, não só pelo jogo, mas também pelo espetáculo musical do intervalo. Este ano, a final do campeonato acontece no dia 9 de fevereiro de 2025, em Nova Orleães, e o cantor que ficará responsável pela atuação musical é Kendrick Lamar. Mas sabe quem é que tomou esta decisão? O também cantor Jay-Z. Depois de Lil Wayne ter-se mostrado verdadeiramente desapontado por não ter sido a escolha para a final do próximo ano, que acontece na sua terra natal, o produtor do espetáculo, Jesse Collins, explicou à Variety como se processa a escolha. "É uma decisão que o Jay [Jay-Z] toma. Desde que nos encarregamos deste espetáculo, que é ele que decide todos os anos, e tem sido incrível. Ele faz sempre a escolha acertada", disse. Jay-Z e a Roc Nation começaram uma parceria com a NFL em 2019, com o artista a tomar o cargo de "estratega de entretenimento de música ao vivo". "Adoramos o Wayne. Há sempre muitas apostas sobre quem vai atuar. Mas acho que vamos fazer um espetáculo incrível com o Kendrick, e acho que todos vão adorar o intervalo", revelou Jay-Z num comunicado, citado pela People. Leia Também: Kendrick Lamar atuará no intervalo Super Bowl. Lembre últimas 10 atuações