Kendrick Lamar não vai estar sozinho na atuação marcada para o intervalo da final do Super Bowl.

Num novo trailer, o artista revela quem é a sua convidada.

No vídeo, ouve-se o rapper dizer que o campo é "muito maior do que as pessoas pensam", enquanto surge ao telefone no estádio.

"Tenho estado a pensar num convidado." É aí que surge... SZA com um balde com um líquido azul e despeja em cima do artista.

