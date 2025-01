Estes auscultadores lilás claros pertencem a uma edição limitada da Bose QuietComfort

A nova cor segue a tendência de um dispositivo tecnológico que, para além de proporcionar o melhor som para que possa disfrutar ao máximo das suas músicas favoritas, também se adapta o mais possível a cada estilo e individualidade de cada um. O lilás junta-se assim à panóplia de cores disponíveis: azul lunar (escuro), azul moonstone (claro), arenito (bege) branco fumo e preto.

Ergonómico e sem fios, este modelo com tecnologia Blutooth 5.1 está aqui para fazer magia sonora, eliminando as distrações exteriores e permitindo-lhe mergulhar totalmente na música.

Anulação silenciosa, consciente e personalizada

Os Bose QuietComfort incluem a mais avançada tecnologia de cancelamento ativo disponível, para que possa desfrutar de um som claro, nítido e potente sem ter de aumentar o volume em ambientes ruidosos.

Além disso, poderá escolher entre dois modos de cancelamento: silencioso e consciente. O primeiro modo, Silencioso, é o modo perfeito para se isolar do mundo exterior e mergulhar no que está a ouvir, quer seja um podcast, uma música ou o seu parceiro a contar-lhe o seu dia, sem aumentar o volume.

Já o modo modo Aware, pode estar atento ao que se passa ao seu redor: os carros que passam, o som dos semáforos enquanto caminha pela rua ou quando precisa de pedir um café e uma sanduíche no café. Através da aplicação Bose Music, pode ainda aceder a até 4 modos para se adaptar à sua vida quotidiana.

O vento já não é um problema

Convenhamos, o vento não é o nosso melhor aliado quando estamos numa chamada, nem quando estamos a ouvir música. Para que possa deixar essa sensação incómoda para trás, a Bose incorporou neste modelo a função Wind Block, que permite cancelar este tipo de ruído. Assim, quando ativada, alguns microfones externos são desligados, de forma a reduzir melhor a interferência do vento no circuito ativo de cancelamento de ruído.

Acesso instantâneo às suas faixas com o Spotify

Com estes auscultadores, pode obter o Spotify Tap, para que possa aceder às suas listas de reprodução com o toque de um botão. É tão simples como premir e manter premido o botão "Action" no auscultador esquerdo e o Spotify alterna entre as suas listas de reprodução favoritas.

Estes auscultadores lilás claros pertencem a uma edição limitada da Bose QuietComfort Headphones Bose QuietComfort: 399 euros (IVA incluído) créditos: Divulgação

Som personalizado para si

Na aplicação, também pode aceder ao equalizador ajustável para aumentar os graves, modificar os agudos e equilibrar as frequências médias, permitindo-lhe obter o som que melhor se adapta aos seus gostos e necessidades.

Modo multiponto ajustável

Os headphones também têm uma funcionalidade que permite aos utilizadores desativar a função multiponto, o que significa que os problemas de interoperabilidade com alguns dispositivos podem ser ultrapassados. Desta forma, oferecem uma experiência perfeita sem a necessidade de desativar o Bluetooth noutros dispositivos emparelhados.

Maior versatilidade de utilização

Se viaja frequentemente de avião, irá apreciar esta opção, uma vez que poderá ligar-se aos serviços de entretenimento a bordo oferecidos por muitas companhias aéreas. Incluem um cabo Aux com microfone em linha uma maior flexibilidade na forma como se liga ao seu entretenimento ou trabalho.

Conforto e resistência, as chaves da sua conceção.

Concebidos para proporcionar horas de prazer, tanto as almofadas como a fita para a cabeça têm um confortável enchimento de espuma no interior e são revestidos com uma pele sintética suave e agradável.

Além disso, no caso da bandelete, a empresa deu especial ênfase à sua durabilidade, optando pela resistência do aço nos locais que requerem maior proteção, otimizando assim a resistência e a fixação.

Esqueça o recarregamento em 24 horas

Leia, durma ou faça o que quiser durante duas horas e meia. É este o tempo que demora para carregar os headphones Bose QuietComfort para que possa desfrutar de até 24 horas da sua música e chamadas favoritas em movimento. Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona até duas horas e meia de tempo de reprodução.

Para além do smartphone

Não poderá apenas ouvir música através do telemóvel, tablet ou computador portátil. Com estes headphones pode também se ligar a uma coluna de som inteligente através da tecnologia SimpleSync para poder desfrutar do seu programa favorito sem incomodar os outros.

Os headphones podem ser transportados e guardados no seu estojo rígido que inclui um cabo para recarregar.