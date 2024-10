Pensados para dar resposta às necessidades do dia a dia, os novos eardbuds lifesfyle da Bose, líder no desenvolvimento e fabrico de produtos e tecnologias de áudio, combinam um áudio poderoso, uma tecnologia avançada de cancelamento de ruído e uma bateria de duração extremamente longa.

Cancelamento de ruído

Pequenos, confortáveis e de última geração, incluem a tecnologia de cancelamento ativo da Bose que, numa fração de milissegundo, consegue gerar um sinal oposto para eliminar o ruído indesejado.

Para cada momento, um tipo de áudio

Há alturas em que é necessário estar atento ao que se passa à nossa volta. Por esta razão estes QuietComfort têm três níveis de cancelamento: desligado, silencioso e consciente.

O objetivo é eliminar as distrações, minimizar o cancelamento de ruído ou selecionar uma opção intermédia. Com o modo Bose Aware, vai sentir que não os está a usar, porque vai poder falar com outras pessoas e ouvi-las sem ter de os tirar.

Controlo através da app

É caso para dizer que o controlo fica nas suas mãos. É que nova aplicação Bose QCE terá acesso a diferentes funções, como a personalização dos controlos tácteis, a previsão da duração da bateria tanto para ouvir como para telefonar, a possibilidade de tirar uma selfie à distância ou utilizar comandos de voz.

Além disso, a ID de voz vai-lhe permitir calibrar o auricular através da sua própria voz para melhorar o desempenho e a precisão do controlo por voz.

Comunicar com a voz

Estes earbuds permitem que faça muita sem utilizar as mãos através de comandos de voz. Deste modo, poderá reproduzir ou pausar música, avançar ou retroceder, aumentar ou diminuir o volume, alterar a definição do comando de voz, tirar uma fotografia, aceder ao assistente de voz nativo ou atender e terminar uma chamada.

Chamadas inteligentes?

Sim, não só porque tem capacidade de comando de voz como porque tem tons laterais. Isto significa que pode ouvir a sua voz em chamadas ou chats de jogos e ajustar a sua amplificação.

Além disso, pode ativar anúncios de chamadas e ouvir o nome do autor da chamada e até personalizar os controlos tácteis para gerir as chamadas.

Vamos tirar uma selfie?

Uma caraterística única dos auriculares Bose QuietComfort é que pode tirar uma selfie se assim o configurar através da aplicação Bose QCE.

Na seção Remote Selfie da aplicação Bose QCE, pode tirar uma fotografia enquanto usa os auscultadores através do controlo por voz e/ou modificando um dos gestos.

Se utilizar comandos de voz, abra a aplicação da câmara e comande "Hey Headphones. Take Photo" e o telemóvel irá tirar uma fotografia. Se utilizar o controlo tátil personalizável, pode atribuir esta ação a um dos earbuds para tirar uma selfie.

Um de cada vez

Se preferir pode utilizar apenas um auricular, o esquerdo ou o direito, para ouvir música e fazer chamadas telefónicas.

De facto, os controlos do auricular funcionam da mesma forma que quando se utilizam ambos e os atalhos associados também não mudam. No entanto, para que o cancelamento de ruído funcione corretamente, é necessário utilizar ambos.

Mudar de um dispositivo para outro instantaneamente

Com o Bluetooth multiponto estes earbuds permitem não só uma reprodução perfeita e ininterrupta, mas também uma comutação fácil e instantânea entre o telemóvel, o computador portátil e outros dispositivos.

Bateria de longa duração

Os auriculares Bose QuietComfort oferecem uma bateria de longa duração de até 8,5 horas com um tempo de carregamento de 2 horas no estojo. Também ter direito a 2,5 carregamentos, pelo que pode continuar com bateria durante 31,5 horas. Mas mesmo que precise de mais, também pode contar com o carregamento rápido: em apenas 20 minutos terás três horas de bateria.

Adapta-se ao ouvido como uma luva

Outra vantagem é o conforto que oferece durante a utilização devido às suas bandas de estabilidade e às capas de silicone em três tamanhos, para um ajuste perfeito e confortável.

Bons companheiros de ginásio

E como estes auscultadores são resistentes ao suor e têm certificação IPX4, são também o companheiro perfeito para o ginásio.

Por fim, os novos Earbuds Bose QuietComfort são fornecidos com um estojo rígido para armazenamento e carregamento, bem como um cabo de carregamento USB tipo C. Também pode escolher entre três cores: preto, branco fumado e lilás.