Os HONOR Earbuds Open foram desenvolvidos para quem procura um equilíbrio entre design, conforto e tecnologia. Com um formato ergonómico e materiais suaves para a pele, proporcionam um ajuste seguro e confortável, ideal para uso prolongado – seja no trabalho, durante um treino ou num momento de relaxamento. A estrutura flexível em liga de nitinol com memória garante estabilidade, mesmo em atividades mais intensas, tornando-os uma escolha versátil para qualquer rotina.

No que diz respeito ao som, a experiência é imersiva e envolvente. O sistema Surround Cinema Stereo aliado a um circuito toroidal multi-magnético de 16 mm proporciona graves profundos e agudos cristalinos, elevando a qualidade da música, podcasts ou chamadas. Para quem está sempre em movimento, o cancelamento de ruído inteligente minimiza o som ambiente, garantindo máxima clareza em qualquer situação, seja num café movimentado, nos transportes públicos ou ao ar livre.

HONOR Earbuds Open. Tecnologia aliada a estilo e conforto créditos: Divulgação

A inteligência artificial integrada é outro grande destaque. Os HONOR Earbuds Open trazem funcionalidades inovadoras, como a tradução em tempo real para 15 idiomas, tornando-se um aliado indispensável para viajantes, estudantes internacionais ou profissionais que lidam com diferentes línguas no dia a dia. A integração com o Google Assistant permite ainda realizar comandos de voz para gerir tarefas, ativar funcionalidades do telefone ou obter respostas instantâneas, tudo com um simples toque.

Pensados para acompanhar uma rotina dinâmica, estes auriculares contam com uma bateria de longa duração e um estojo de carregamento compacto, garantindo horas de entretenimento. A funcionalidade Find Earbuds facilita a localização dos auriculares, evitando perdas no dia a dia. O PVP é de 149,90€ e está disponível em duas cores.