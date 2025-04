"O mTalk MT100 é a prova de que a IA pode ser útil, intuitiva e feita para pessoas reais", comenta, em comunicado, Carlos Ricardo, country manager da Maxcom Portugal. "É um produto que junta tecnologia com simplicidade, pensado para quem valoriza mobilidade, clareza e confiança em cada conversa", finaliza.

Com apenas 86 g e dimensões de 13,8 × 4,5 × 1,3 cm, o novo gadget utiliza inteligência artificial para traduzir em tempo real mais de 100 idiomas — com som, texto e reconhecimento de voz.

Compacto e elegante, o novo dispositivo foi criado "para responder às necessidades de quem necessita de um tradutor fiável, seja em termos profissionais ou pessoais", explica o comunicado.

Ao suportar tradução bidirecional, o dispositivo pode ser útil durante viagens fora do país, reuniões com equipas internacionais, congressos e conferências, interações com clientes de outros países e trabalhos de tradução.

Segundo a Maxcom, o mTalk MT100 consegue captar com clareza as vozes envolvidas numa conversa, mesmo em ambientes movimentados, graças à existência de dois microfones com cancelamento de ruído.

O ecrã tátil de 2,4” permite navegar de forma intuitiva pelos menus, alterar idiomas, consultar o histórico de traduções ou usar o teclado digital para escrita manual.

Para além disto, o produto tem ligação wi-fi ou hotspot móvel, bateria com autonomia de 5 horas de uso contínuo, entre outras opções.

O Maxcom mTalk MT100 já está disponível em Portugal com um PVP recomendado de 209,99€.