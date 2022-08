É um dos spas de maior renome em Paris e este ano completa 20 anos

Escondido dos olhos do mundo, longe da azáfama da cidade, este tesouro arquitetónico alberga um local de grande beleza com as suas abóbadas de pedra. O refúgio ideal para qualquer pessoa se mimar com uma experiência de beleza holística, seja sozinho ou acompanhado.

créditos: Divulgação

O spa é distribuído por 850 m2 e contém 15 espaços de tratamento, incluindo dois espaços duplos, e uma sauna, oferecendo tratamentos completos de “desintoxicação” elaborados por um naturopata.

A piscina sensorial, escavada na rocha, foi recentemente renovada. Preenchida com água aquecida a 35ºC, é usada para tratamentos exclusivos, como watsu. Que técnica é esta? Trata-se de uma combinação de “água” e “shiatsu”, e é um tratamento aquático suave e fluido. A leveza liberta a tensão do corpo, oferecendo uma sensação de simbiose com os elementos, o que o torna um tratamento interessante durante uma gravidez ou apenas para experimentar a sensação de desapego.

Quintessencial treatment, uma edição limitada de aniversário

Em ano de aniversário, os especialistas do Nuxe Spa criaram uma massagem que pretende ser a união das suas melhores técnicas. O resultado é uma experiência holística única, o Nuxe Spa Quintessential treatment.

Quintessencial treatment Tratamento: 1 hora e 30 minutos - 189€ Morada: Rua Montorgueil, Número 32, Paris Disponibilidade: desde 20 de junho. Tratamento válido por 12 meses.

O tratamento começa com um ritual de “renascimento”, com a duração de 30 minutos. Segue-se uma massagem de limpeza com o Crème Fraîche de Beauté® 3 em 1, onde o rosto e o corpo são esfoliados com o esfoliante 4F “Flores, Frutas, Folhagens, Fibras” deixando a pele macia e como nova. Após um banho, a experiência de relaxamento continua, ao som suave da Tigelas de Cristal, que difunde ondas sonoras harmoniosas. O corpo é massajado durante 45 minutos com o Huile Prodigieuse®, na fragrância que melhor combina com o seu estado de espírito. O massagista usa técnicas de envolvimento e alongamento para massajar o corpo de um lado e outro. Depois, o especialista realiza uma massagem divina no rosto e couro cabeludo durante 15 minutos, combinando gestos manuais com Litoterapia, usando um rolo de massagem - escolha de 3 pedras para combinar com a energia adequada.

Esta experiência tem como música de fundo uma lista de reprodução escolhida pelos próprios especialistas. Uma experiência para descobrir exclusivamente em 2022.

Os Spas Nuxe podem ser encontrados em hotéis de renome, em França e em todo o mundo. Na cidade, à beira-mar ou nas montanhas, estes lugares distinguem-se pela sua elegância e acolhimento. Os spas oferecem o melhor do conhecimento da marca, graças à rede de especialistas, cujos talentos são aperfeiçoados por formações e suporte contínuos.

Spa Nuxe no The Monumental Palace, no Porto. créditos: Divulgação

Cada Spa oferece um tratamento de assinatura exclusivo, inspirado na história do local e na natureza envolvente, para uma experiência totalmente única. Em Portugal é possível encontrar um Spa Nuxe no The Monumental Palace, no Porto, em plena Avenida dos Aliados.