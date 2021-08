Há quem diga que a Desigual é a marca preferida das professoras. "Vestimos as verdadeiras influencers, as mulheres icónicas que ensinam a descobrir o mundo, as pessoas que realmente podem mudar a tua vida e aquelas que te inspiram a aprender e a seguir o teu caminho. Por isso, sim: temos orgulho em vestir professoras", diz a marca.

Três coleções, três professoras icónicas

Se a Desigual fosse uma escola… Não seria uma escola comum. Por isso, revisitou as professoras que vestem e aperceberam-se de que uma professora de arte ensina a pensar para além do estabelecido. A criar do zero. Sentindo as cores.

É por isso que, para a marca, a professora de arte já não tem este nome (plástica também não serve). Para a Desigual, a professora de arte é a “professora de inspiração”. Com ela, apresenta-se uma coleção inspirada em postais asiáticos antigos em tons bege que acompanha os últimos dias de verão. Peças leves, de estilo vintage e com cortes contemporâneos.

E, se a Desigual fosse uma escola, as suas disciplinas não seriam matemática, ciências ou gramática. Por isso, celebram o back to school com a sua coleção selvagem e a professora de música convertida em “professora de diversão”. Porque é aquela que te ensina a expressar-te através do som, a fazer-te ouvir e a mover-te livremente. É aquela que se veste com um toque roqueiro e que as crianças querem imitar (motivo pelo qual a marca tenha desenvolvido uma coleção completa semelhante para os mais novos, MiniMe).

Calma, não falta a icónica, inigualável e mítica professora de línguas. Seja espanhol, italiano, francês ou inglês, a professora de idiomas é a mundialmente reconhecida como “a professora que veste roupa da Desigual” e é por isso que veste a coleção mais Desigual de todas: a de Denim Patch.

Num exercício de mistura entre diferentes estampados de ganga, de total looks tailoring e de vestidos sem mangas com bucket hats a condizer, encontramos a professora de línguas, que na Desigual seria “professora de diversidade”. Porque te ensina a comunicares-te e a entender, a viver de uma forma aberta ao mundo e a estabelecer uma ligação com os outros. Pura mistura, pura comunicação.

Para lhes agradecer o seu apoio incondicional, a Desigual preparou um presente só para professores: um desconto de 15% na coleção. Um pequeno gesto para que continuem a inspirar estudantes do mundo inteiro… Vestidas com Desigual.