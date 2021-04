Bruce Wayne não é o único com um equipamento fora de série. A Biion Footwear e a DC Comics juntaram-se para lançar estes sapatos únicos com os emblemas icónicos do Batman e Super Homem, disponíveis para adultos e crianças.

Os sapatos são feitos com sola de borracha, oferecendo todo o conforto para passeios ou no dia a dia. O sapato Batman apresenta-se em preto com o símbolo em dourado à frente, na biqueira. Já o calçado Super-Homem tem como cor de base o azul, com o logotipo à frente em vermelho.

Em dezembro do ano passado, a marca já tinha lançado o calçado Mulher Maravilha, a propósito do novo filme.

Visite o site da Biion Footwear para saber mais sobre esta coleção limitada.