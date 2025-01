Na coleção masculina Primavera/Verão 2025 da Louis Vuitton, apresentada num extenso desfile de moda, uma série de ténis LV Footprint Soccer completa as identidades globais em destaque: viajantes, trabalhadores, atletas, estrelas.

Estes ténis elegantes, compostos por uma parte superior em couro de bezerro com atacadores e uma sola de borracha acolchoada, expressa as assinaturas da marca em todo o seu design. Motivos florais retirados do Monograma Louis Vuitton e o logótipo LV interligado são esticados para formar uma pegada estilizada de cinco dedos na sola articulada, permitindo deixar uma marca LV em superfícies macias.

A parte superior é acolchoada com linhas inclinadas ao redor da biqueira, arco e calcanhar, inspirada no suporte e na aerodinâmica especificados de uma chuteira moderna. Uma língua de couro, que se dobra para cobrir um atacador monogramado, é estampada com o logótipo especialmente criado "LVERS UNITED", que faz referência ao universo do futebol profissional.

O distintivo logótipo LV é repetido em grande formato como um detalhe de costura dupla na lateral dos ténis, acima de um padrão menor de Vuitton numa fonte com inspiração atlética. O ano 1854 surge na parte traseira, numa alusão às origens da Maison.

Os LV Footprint Soccer chegam numa paleta monocromática arrojada, cada um com um tom sólido único e detalhes em branco: preto, branco, azul, vermelho ou verde floresta. A sola é uma extensão da cor da parte superior, com padrões num tom mais claro para criar um efeito de dimensão.

Os LV Footprint Soccer já estão disponíveis no LV.COM, na APP LV e loja.