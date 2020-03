‘Grey Gardens’ foi o nome escolhido para a coleção de Ricardo Preto. O designer optou por looks irreverentes com silhuetas sobrepostas, fluídas e assimétricas combinadas com formas rígidas, estruturadas e oversized. Nas cores o destaque foi para os azuis, os verdes, o amarelo mineral, os vermelhos e o roxo safira combinados com o azul e o rosa pastel.

O sol já se tinha posto quando Luís Carvalho pisou a passerelle com a coleção ‘Colougraphic’, perante uma sala repleta de espetadores. Inspirada em artistas plásticos o destaque desta é sem dúvida a mistura de cores, com tonalidades fortes compostas pelo vermelho, rosa e amarelo, alternados com tons neutros como o preto, o cru e o cinza gelo. As silhuetas oversized e estruturadas surgem em materiais como fazendas, crepe e tule bordado.

Kolovrat apresentou os imigrantes do futuro. Uma coleção onde as silhuetas são alongadas e os tons neutros, que vão posteriormente tornando-se mais intensos.

De seguida, foi a vez de Gonçalo Peixoto agitar a passerelle ao mostrar uma coleção que quebrou regras através de silhuetas, tecidos e cores. ‘Rebellion’ surge como uma manifestação que se reapropriou da conotação “minissaia sexy”, com uma abordagem edgy, cool e despreocupada.

Nuno Gama encerrou o segundo dia de desfiles com um formato ‘See Now Buy Now’, com a coleção ‘Sado’ que apela a uma indústria mais ética, sustentável e inclusiva apostando no uso de matérias primas naturais, desde a lã aos algodões. O contraste do formal com detalhes metropolitanos são visíveis nas peças que utilizam os jogos de volume e desafiam as escalas de proporção da moderna vida urbana.

