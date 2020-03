Com silhuetas mais curtas e uma série de vestidos pretos, 'Rebellion', fala sobre quebrar regras através de silhuetas, tecidos e cores.

Esta coleção de outono/inverno, surge como uma manifestação que se reapropriou totalmente da conotação “minissaia sexy”, com uma abordagem edgy, cool e despreocupada, as formas desconstruídas que encontramos na natureza do street style.

Veja as propostas do designer para o próximo outono/inverno 20/21:

Imagens: Ugo Camera/ModaLisboa