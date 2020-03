Kolovrat apresenta os imigrantes do futuro. Mais altos, mais emotivos e com sensualidade desenvolvida que operam de forma genuína. Estes, não recorrem à racionalidade e a condicionamentos e mostram-nos como podemos soltar as nossas formas fixas. Vieram para nos ensinar a desenvolver as nossas capacidades. Nesta coleção a designer optou por silhuetas alongadas e na paleta de cores destacam-se os neutros que se podem tornar intensos.

Veja as propostas da designer para o próximo outono/inverno 20/21.