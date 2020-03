Nesta coleção, o designer apostou em geometrias com influências Deco, o que se traduziu numa forte componente gráfica, tanto na silhueta, como nos padões. Apresentou mulheres fortes e afirmativas, muito femininas, com silhuetas inspiradas na fusão dos anos 20 e 80. Quanto às cores, a paleta variou entre os verdes garrafa, tropa, musgo, marinho e cobre. Nos materiais utilizados, temos um destaque do natural e sintético aspetos couro / falso couro, pêlo falso, gabardines e tafetá.