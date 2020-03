Para esta coleção o designer regressa à essência do design na procura da forma através da manipulação de materiais, cor e proporção. As peças são reinterpretadas em diferentes intervenções artísticas, como é o caso da serigrafia manual e do tingimento artesanal. Os materiais sintéticos coabitam com os tecidos tradicionais, como acontece com a cultura urbana e o tradicional.

Veja as propostas do designer para o próximo outono/inverno 20/21.