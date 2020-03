Sem nenhum ponto de partida para esta coleção, o designer optou por inspirar-se em livros, filmes, conversas e viagens, alimentando o seu subconsciente para a criação de um imaginário irreal. As silhuetas são oversized adaptadas ao corpo, em tons realçados pelo preto, castanho, cinza, cobre, prata e ouro. No que diz respeito aos materiais sobressaem as malhas, o vinil, o latão, o alumínio, o cobre e também os materiais reciclados.

Veja as propostas do designer para o próximo outono/inverno 20/21.