Inspirada pela natureza, Carolina Machado apresentou a coleção Grounded, onde mostra um manifesto sobre a conexão com a terra. Esta coleção tem como ponto principal a longevidade e a naturalidade, de modo a construir um guarda-roupa para todas as ocasiões. Destacam-se na paleta os tons neutros, as formas e também os feitios.

Veja as propostas da designer para o próximo outono/inverno 20/21.