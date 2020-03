A 54ª edição da ModaLisboa - Awake abriu as portas com os novos criadores, tal como o habitual, sendo assim realizada a fase final do concurso Sangue Novo, pelas 18H00. Flávia Brito, Felipe Cerejo, Cêlá (vencedora do Prémio The Feeting Room), Francisco Pereira (vencedor do Prémio ModaLisboa em parceria com Tintex) e Inês Manuel Baptista (vencedora do Prémio ModaLisboa em parceria com Polimoda) foram os finalistas desta edição.

Flávia Brito, apresentou a coleção 'Memórias do Espaço', onde nos remeteu para um mundo espiritual e material. Uma coleção abstrata, onde predominam os drapeados, assimetrias e sobreposições. Nas cores, o laranja, o verde seco, o preto e o branco.

A 'Eve of Destruction' de Felipe Cerejo é uma odisseia futurística que nos transporta para uma sobrecarga gráfica, surreal e desorientadora. Nesta coleção destaca-se a volumetria das peças, tons escuros quebrados pelos metalizados e contraste de texturas.

Cêlá traz a 'Coral' à passerelle desta edição. Uma coleção criada com tecidos de deadstock, malhas desenvolvidas em atelier com linhas deadstock e serigrafia eco, inspirada nos corais, para homenagear a beleza do oceano.