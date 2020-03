A 54ª edição da ModaLisboa – AWAKE está de regresso às Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, no Campo de Santa Clara, para lhe trazer todas as novidades para o próximo outono/inverno 20/21.

São quatro dias repletos de moda (5, 6, 7 e 8) sendo que o primeiro está direcionado, mais uma vez, para as FAST TALKS que acontecem nos Paços do Conselho. Nos dias seguintes as portas da ModaLisboa voltam a abrir-se nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, que recebem mais uma edição.

AWAKE surge pela forma como acordamos e olhamos para o telemóvel. Assustamo-nos com as horas. Fazemos scroll pelas notificações. Navegamos pelas notícias de última hora. Vemos o mundo na palma da mão. Vemo-nos a nós mesmos na palma da mão. Tornámo-nos seres informados e que exigem ser ouvidos e levados em conta. Reagimos. Exigimos uma indústria mais justa, mais sustentável, mais ética, mais inovadora, mais respeitadora, mais inclusiva, mais humana. Reclamamos, apontamos o dedo, denunciamos, retweetamos. Mudamos os nossos hábitos, adotamos a transparência, consumimos com lógica, produzimos com qualidade, compramos com propósito. Estamos permanentemente ligados a todos os seres humanos do planeta. Estamos #AWAKE.

Dê agora uma vista de olhos no que se vai passar durante estes dias.

QUINTA-FEIRA 05 MARÇO

17H00 FAST TALKS (Sala do Arquivo | Paços do Concelho)

21H00 UNITED FASHION (Câmara Municipal de Lisboa | Paços do Concelho)

- Archie Dieckens (PT) / Béhen (PT) / Dawid Tomaszewski (DE) / Lina Maria (BE) / Lucie Brochard.võ (FR) / One Wolf (LV) / Opiar (PT) / Sarah de Saint Hubert (BE) / Schmidttakahashi (DE) / Snobe (BE) / Sofija Urumovic (SI) / T*Mitrovska (MK) / Talented (LV) / Toos Franken (BE) / Voir(e) (FR)