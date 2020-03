A coleção Buzina com o tema Input surge como uma retrospetiva, apresentando uma reinterpretação dos modelos mais icónicos e realçando a nobreza e exclusividade dos materiais pelos quais já é bastante conhecida. Utilizando uma interpretação oversize de silhuetas femininas, procura retratar todas as mulheres porque, tal como a moda e a mulher no seu todo, nada é estático, mas sim mutável e dinâmico. Nas cores, o destaque vai para os neutros, fúcsia, tons verdes, azuis e terra. Nos materiais, destacam-se as sedas naturais, acolchoados, tecidos jacquard, tafetá.