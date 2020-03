A 54ª edição da ModaLisboa deu o pontapé de partida para três dias intensos de tendências e muita moda, nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército. Como já é habitual neste primeiro dia a passerelle abriu-se para o desfile de Sangue Novo, que contou com a presença de cinco jovens designers que mostraram pela primeira vez as suas coleções ao público. Flávia Brito foi a primeira a pisar a passerelle, seguindo-se Filipe Cerejo, Cêlá a vencedora do prémio The Fitting Room, Francisco Pereira o vencedor do Prémio ModaLisboa em parceria com Tintex e a grande vencedora do prémio ModaLisboa em parceria com Polimoda, Inês Manuel Baptista.

Seguiu-se a vez de Carolina Machado da plataforma LAB, apresentar ‘Grounded’. Esta coleção revela um manifesto sobre a conexão com a terra e tem como ponto de principal a longevidade e a naturalidade no modo de construir um guarda-roupa para todas as ocasiões. Na paleta destacam-se os tons neutros, as formas e também os feitios.