"Grito contra as dragagens onde o céu se funde com o rio, num azul Sado." Em formato See Now Buy Now, 'Sado' de Nuno Gama apela a uma indústria mais ética, sustentável e inclusiva apostando no uso de matérias primas naturais, desde as lãs aos algodões, animadas por novas tecnologias, garantindo um equilíbrio com o mundo.

Nesta coleção, o designer aposta no contraste do formal com detalhes de vestuário metropolitano, utilizando jogos de volume e desafiando escalas de proporção da moderna vida urbana.

Na paleta de cores destaca-se o azul marinho, o azul Sado e o branco.

Veja as propostas do designer para o próximo outono/inverno 20/21:

Imagens: Ugo Camera/ModaLisboa