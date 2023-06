1. A Vacheron Constantin é uma marca suíça que conta com mais de 260 anos de história e se destaca pela sua técnica aliada à estética. Atualmente é considerada uma das maisons de alta relojoaria mais prestigiadas do mundo.

2. Fundada em 1755 pelo mestre relojoeiro Jean-Marc Vacheron, é a mais antiga manufatura de relógios do mundo em atividade.

3. Com modelos para homem e para mulher, uma curiosidade histórica prende-se com o uso deste acessório. Como nesta época os homens tinham o hábito de usar relógios de bolso, apenas as mulheres usavam relógios de pulso ou de broche.

4. Entre os lançamentos para este ano, destacam-se três novidades de alta relojoaria: dois modelos Overseas Self Windinng e um modelo Overseas Moon Phase Retrograde. Em comum têm o facto de, no lado traseiro, ser possível observar o rotor da coleção em ouro de 22 quilates adornado com uma rosa dos ventos e uma caixa em cristal de safira.

5. O modelo Overseas destaca-se por ser o mais desportivo e um dos mais icónicos da maison. Dado a sua popularidade, tem uma lista de espera que pode chegar aos cinco anos uma vez que a sua produção é bastante limitada.

6. Os dois modelos Overseas Self Windinng – também conhecidos como carga automática – têm um calibre 1088/1 e estão disponíveis tanto em ouro rosa como em aço. Azul lacado e rosa-claro são as duas cores do mostrador desta novidade que, no tamanho maior, o de 35 milímetros, contém 90 diamantes encrustados.

7. O novo modelo Overseas Moon Phase Retrograde tem uma particularidade: é o primeiro relógio desportivo da Vacheron Constantin com indicação ou complicação retrógrada dando-lhe um toque clássico. No fundo, trata-se de um calendário que indica o dia em que estamos através de um mecanismo que, quando chega ao último dia do mês, volta para trás. Este contém ainda as diferentes fases da lua visíveis na parte inferiror do mostrador.

8. O termo complicação é um termo técnico utilizado pelo mundo da relojoaria que serve para descrever certas especificidades presentes em alguns modelos. O calendário perpétuo, as fases da lua, o turbilhão armilar, um repetidor de minutos ou ser esqueleto (ter o mecanismo visível) são alguns exemplos de complicações, sendo que que retrógrada é a mais utilizada pela marca ao longo da história.

9. Em 2015 a marca fez história ao lançar o relógio com mais complicações do mundo que resultou de uma encomenda privada. Este modelo de bolso foi batizado de Reference 57260 em homenagem ao número de complicações, que totalizou as 57, e aos 260 anos de existência da maison.

10. O Les Cabinotiers é um departamento especial responsável pela criação deste tipo de peças personalizadas e feitas por medida onde a imaginação não tem limites. Para além das complicações, os modelos da Vacheron Constantin também podem incluir obras artísticas, desenhos ou detalhes únicos de acordo com o desejo e carteira do cliente.

11. O tamanho da caixa do relógio varia consoante o número de complicações que este contém, sendo que todas as peças são feitas à mão em Genebra por um grupo de artesãos e artistas especializados.

12. Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Historiques e Égérie são outras das suas coleções mais emblemáticas A linha Fiftysix é uma das novas apostas da marca tendo sido criada e desenhada para um público jovem apreciador de alta relojoaria, mas com um preço mais acessível.