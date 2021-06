Há dois tipos de pessoas no mundo – as que têm uma camisa branca no guarda-roupa e as que precisam de ir (urgentemente) comprar uma.

A camisa branca é aquele básico absolutamente essencial no guarda-roupa de toda a gente, independentemente dos gostos, estilos ou até género. Arriscamo-nos a dizer, até, que não há ninguém que não fique bem com este básico imprescindível.

Neste verão, esta peça tem ganho muito destaque e, não é que “esteja na moda”, porque nunca deixou de estar, mas está particularmente popular. Conheça mais 3 formas de a utilizar.

Com calções curtos

Esta peça que tem uma conotação bastante clássica e arranjada pode (e deve) ser desconstruída e combinada com peças que são o oposto – como calções descontraídos, perfeitos para um dia de verão cheio de inércia.

Com um lenço na cabeça

Se combinar a camisa branca com uma parte de baixo branca também, quebre com o espectável de acrescentar cor através da sua mala ou sapatos, e faça-o através de um lenço colorido na cabeça.

Com calças de cargo

Mais uma vez, opte por uma combinação improvável e combine a sua camisa branca com uma peça mais relaxada que de forma alguma é considerada “elegante”. Experimente brincar com calças ou calções de cargo para atingir esse efeito.