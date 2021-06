trend21: aposte nos vestidos de crochet

Se ainda não percebeu que os anos 70 estão de volta, está na altura de atualizar o seu guarda-roupa. Este verão, o alegre estilo hippie que marcou a década de 70 está de regresso em força e, vai certamente integrar os seus outfits, sendo as suas peças favoritas para usar nestes dias quentes.

As peças mais icónicas da década de 70, foram os tops, vestidos, saias, biquínis e tudo o que se pudesse fazer em crochê. O look quente, embora cool que as peças em crochê tinham na altura do Woodstock, é o look mais desejável deste verão e, uma grande prova disso, é que estes vestidos já estão a ser os grandes protagonistas nas redes sociais das nossas fashionistas favoritas.

Aposte nesta tendência, se quer ter um verão super groovy, e se quer estar vestida à altura do papel!