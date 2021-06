6 vestidos que são perfeitos para a praia

Há quem vista um par de calções e uma t-shirt velha para ir para a praia e, não há nada de errado com isso, mas se, por oposição, for daquelas pessoas que aproveitam uma ida à praia como uma oportunidade de se arranjar com aquele estilo bem summery que tanto gostamos, está no sítio certo.

O verão está mesmo a bater à porta e se ainda não preparou o seu guarda-roupa para o “desfile” que é uma ida à praia, está mesmo na altura.

Conheça os 6 vestidos que são perfeitos para levar para a praia, e acabar o dia em bom a beber um copo no bar.