Geta: as sandálias japonesas estão presentes no calçado de verão

O verão passado fomos testemunhas do surgimento da tendência das sandálias tipo chinelo que, arrasaram nas redes sociais e estiveram presentes no feed de todas as fashionistas que seguimos. O seu cariz despreocupado ganhou uma conotação fancy e, aquele tipo de sandálias que era o maior fashion faux pas que se podia cometer, passou a ser o calçado mais quente da estação. Este ano, ainda não estando prontos para abrir mão dessas mesmas sandálias, estas sofrem uma modernização que as fazem ficar ainda mais trendy.

Inspiradas nas tradicionais sandálias japonesas, as Geta, este ano, as influências tornam-se mais literais e o simples chinelo do ano passado, passa a realçar um carácter com inspiração asiática e prometem trazer aquele je ne sais quoi a qualquer look veraneante.

Dentro desta forte tendência têm surgido várias versões em marcas de todos os segmentos – mais literais, com a sola em madeira (como o original) ou outros que fazem um spin às típicas alças acolchoadas e incorporam estas as duas tendências num só sapato.

Seja como for, este será o calçado deste verão e, por isso tem que conhecer as nossas reinterpretações favoritas deste sapato tradicional japonês.