Nos últimos meses, as camisas têm-se tornado um staple do nosso guarda-roupa e, chegado o verão, não receie – não precisa de se ver livre das mesmas se quiser usar os braços de fora. Aposte nas camisas de manga curta, e adote o ar cool e irreverente que lhes é intrínseco nos seus looks.

Estas são peças extremamente versáteis que podem ser usadas em 3 versões diferentes:

Utilize como camisa “normal”, entalada nas calças ou na saia para obter o look mais clássico a que estamos acostumadas.

Dê uma pequena mudança fazendo um nó na camisa, para que esta fique mais curta e amarre-a na zona da cintura– pode utilizá-la com calções de cintura subida para um look muito 50’s.

Por fim, utilize a camisa por cima de um crop top ou t-shirt como se fosse um casaco. Ao acrescentar mais uma camada ao seu look, deixando a camada de baixo visível, o seu look vai ganhar interesse visual e parecer mais composto!